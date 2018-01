Sandrine zoekt bloeddonoren voor stiefpapa met schimmelinfectie 25 januari 2018

02u44 0 Antwerpen Sandrine Janssen is dringend op zoek naar mensen met bloedgroep O negatief die bloed willen doneren. Haar stiefvader Jan heeft een schimmel op de longen en kan alleen gered worden met granulocyten, kortlevende bloedcellen, van het type O negatief.

Sandrine Janssen (25) is dringend op zoek naar mensen met bloedgroep O- die granulocyten willen doneren. Haar stiefvader heeft een ernstige bloedziekte. "In juni van vorig jaar waren we met ons gezin in de Ardennen aan het wandelen toe mijn stiefvader plots erg kortademig werd. In het ziekenhuis stelde men vast dat hij een zeldzame bloedziekte heeft waardoor zijn lichaam te weinig rode- en witte bloedcellen produceert", zegt Sandrine.





Granulocyten

Door die tekorten is haar stiefvader erg gevoelig voor infecties en schimmels en heeft hij een schimmel op de longen gekregen. "Enkel een granulocytenbehandeling kan die schimmelinfectie inperken", vertelt ze. Granulocyten zijn kortlevende witte bloedcellen die zowel in ons bloed als in ons weefsel voorkomen en een belangrijke factor spelen in onze immuunrespons dat maakt dat infecties snel gecontroleerd worden en schimmels en bacteriën vernietigd worden. Mensen met een ernstige bloedziekte kunnen een tekort hebben aan dergelijke granulocyten waardoor ze erg gevoelig worden voor infecties. Sandrine roept alle mensen met een bloedgroep O- om zich te melden en granulocyten te doneren. "Niet alleen voor mijn stiefvader maar voor iedereen die hier mee te kampen heeft." Het doneren gebeurt op dezelfde manier als wanneer je bloed geeft, alleen worden de granulocyten uit het bloed gefilterd en onmiddellijk nadien bij de patiënt toegediend. "We hebben zelf al een aantal mensen aangesproken maar het is nog niet zeker of zij geschikt zijn als donor. Daarnaast is de verre verplaatsing vanuit Oost-Vlaanderen vaak een drempel. Idealiter vinden we iemand uit de buurt van Mechelen en Antwerpen omdat je op consultatie moet in het UZA en nadien naar het Rode Kruis in Mechelen", aldus Sandrine. Wie wil helpen, kan mailen naar donatiejan@gmail.com. (ADA)