Samsung opent eerste Samsung center aan Kievitplein Dieter Lizen

17 januari 2019

19u17 0

Aan het Antwerpse Kievitplein heeft smartphoneproducent Samsung zijn eerste service center in België geopend, in aanwezigheid van Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V). “Samsung-gebruikers met een defect toestel die voor 15u langskomen, worden dezelfde dag nog geholpen”, claimt het merk.

Samsung is de eerste smartphonemaker die een service center opent in België. De consument verwacht meer en daar wil het merk op inspelen: “Ze willen geen dag meer zonder toestel en zoeken een snelle oplossing voor hun probleem”. Wie voor 15 uur langskomt, wordt dezelfde dag nog geholpen, belooft Samsung.

Herstellingen en advies

In het center, dat vlakbij het centraal station ligt, kan de klant ook terecht voor persoonlijk advies over zijn toestel. Dat daar vraag naar is, weet Samsung uit ervaring met de ‘Experience Store’ in Brussel en gelijkaardige service centers in Amsterdam en Rotterdam.

Er zullen in eerste instantie zes specialisten aan het werk gaan, op termijn zal dat aantal stijgen naar een vijftiental. Samsung schat dat het maandelijks ongeveer 3.000 klanten zal kunnen helpen en zowat 1.000 herstellingen zal doen. “Het doel is om een landelijk netwerk van dergelijke service centers uit te bouwen”, zegt Menno van den Berg, president van Samsung Benelux.

Minister van Werk en Consumentenzaken Kris Peeters gelooft dat zaken als deze het vertrouwen van de consument versterken. “Consumenten zijn bereid kwalitatieve toestellen te kopen die langer meegaan, maar dan moeten ook goede reparatiediensten aangeboden worden”. Peeters werkt aan een wetswijziging om de garantieregeling in België aan te passen. “Momenteel is er in ons land een garantieperiode van twee jaar, maar na zes maanden moet de klant bewijzen voorleggen. Mijn voorstel is om dat pas na een jaar te vragen”. Ook op Europees niveau is een dergelijke wijziging op til, aldus Peeters.