Samenwerking tussen havens van Antwerpen en Douala 08 maart 2018

De havens van Antwerpen en Douala in Kameroen gaan de komende 5 jaar nauw met elkaar samenwerken. Dat staat in een overeenkomst die beide havens gisteren tekenden tijdens een bezoek aan de Kameroense haven Douala. De havenautoriteit van Douala rekent onder meer op de expertise van Antwerpen om het rendement van de havenoperaties op te krikken. Voor Antwerpen betekent de overeenkomst een manier om zijn positie als marktleider in West- en Centraal-Afrika te behouden én te versterken.





Het Havenbedrijf Antwerpen is deze week met een uitgebreide delegatie van de Antwerpse havengemeenschap op roadshow in Kameroen. Het is nog maar de tweede keer dat de haven een roadshow in Afrika organiseert. (BJS)