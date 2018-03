Samenwerking met haven Dakar 05 maart 2018

De Antwerpse haven en Dakar zullen hun samenwerking opschroeven. Vertegenwoordigers van beide havens hebben daarover in de Senegalese hoofdstad een overeenkomst ondertekend. Het akkoord bevat drie luiken. Het eerste onderdeel heeft tot doel het oudste deel van de haven van Dakar nieuw leven in te blazen door middel van investeringen uit Senegal en van private bedrijven uit de Antwerpse haven. Daarnaast zullen Antwerpen en Dakar know-how uitwisselen, terwijl het derde luik focust op technische bijstand om de ontwikkeling van de haven van Dakar te ondersteunen. Dakar heeft de ambitie uit te groeien tot een grote regionale hub. Antwerpen is de eerste Europese haven richting Afrika. (BJS)