Samenwerking Be Planet moet stad duurzamer maken NBA

19 december 2018

12u19 0 Antwerpen De stad Antwerpen en Be Planet bundelen hun krachten om innovatieve projecten te ondersteunen die leiden tot een duurzamere stad. Daardoor verhoogt het budget van 100.000 naar 130.000 euro en komen er meer projecten in aanmerking voor een toelage.

Be Planet is de Belgische stichting die lokale burgerinitiatieven ondersteunt die een positieve impact op het milieu en de maatschappij hebben. Dankzij de structurele samenwerking tussen Be Planet en netbeheerder Elia krijgt het Projectenfonds er een extra subsidiebudget van 30.000 euro bij.

Om kans te maken op die premie van Be Planet moet het om duurzame energieprojecten gaan, zoals innovatieve projecten rond het besparen, opwekken en/of opslaan van (hernieuwbare) energie op lokale schaal, of projecten waarbij de vraag naar elektriciteit beter wordt afgestemd op de productie.

Voor de samenwerking met Be Planet worden energieprojecten gezocht, maar ook andere duurzame vernieuwende projecten kunnen nog steeds inschrijven voor het Projectenfonds.

Dat kan via www.antwerpen.be. De deadline is 1 februari 2019.