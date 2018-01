Samen zet zwaar in op betaalbaar wonen VAN BESIEN GAAT LIEFST IN ZEE MET OPEN VLD EN CD&V NINA BERNAERTS

"Twee derde van alle nieuwbouwprojecten moet uit betaalbare woningen bestaan", vindt Wouter Van Besien. Antwerpen Twee derde van alle nieuwbouwprojecten moet bestaan uit betaalbare woningen, dat zei Samen-lijsttrekker, Wouter Van Besien bij De Meulemeester in Debat. Daarmee maakt Samen de

aanpak van woonnood in Antwerpen een speerpunt. Van Besien sprak ook zijn voorkeur voor Open Vld en CD&V uit.





Als het aan Wouter Van Besien en Samen ligt, moet de stad veel meer ingrijpen op de private markt, dat verklaarde hij bij De Meulemeester in Debat op VTM. Antwerpen heeft de volgende tien jaar nood aan zo'n 26.000 woningen. "Maar het is nu al bijna onmogelijk om een betaalbare huur- of koopwoning te vinden, voor gezinnen maar ook voor de vele alleenstaanden. We willen daar hard op inzetten. Nieuwbouwproject moeten dan voor twee derde betaalbare woningen zijn. En we zullen dat in een kader gieten waar het toch nog winstgevend is voor de ontwikkelaar," zegt Van Besien.





En ook aan de huurprijzen wil Samen iets doen. "Momenteel swingen die de pan uit voor woningen die dat helemaal niet waard zijn. Wij willen een database met richtprijzen maken, waar de huurprijs gebaseerd is op locatie, grootte en staat van de woning. Dat geeft voor huurders en verhuurders een indicatie. Verhuurders die zich dan ook houden aan de richtprijzen kunnen we dan belonen met premies. Op deze manier kan je als stad echt ingrijpen op de situatie. Waar alles nu eerder op zijn beloop wordt gelaten."





Betaalbare woningen zijn woningen die met een derde van het gezinsinkomen te financieren zijn, hetzij op de huurmarkt, hetzij via een lening bij de bank.





Meeuws

Of de hele affaire met Tom Meeuws en Land Invest Group al is verteerd, is een zichtbaar moeilijke vraag voor de kopman. "We hebben er een lijn onder getrokken, het hoofdstuk is afgesloten. Meeuws heeft ondertussen ook al zijn consultancy-opdrachten laten vallen. Ik heb mijn nek uitgestoken voor dit project en ik blijf erachter staan."





Van Besien maakt ook geen geheim van zijn ambitie. Hij gaat voluit voor de sjerp maar wil een andere soort burgervader zijn. "Bart De Wever is iemand die polariseert, hij spreekt in veralgemeningen. Ik wil er voor iedereen zijn," zegt de kandidaat-burgemeester.





Opvallend wel, Van Besien wil met 'Samen' een heel ander bestuur voor de stad maar als hij vandaag een coalitie moet vormen dan is dat wel met de huidige meerderheidspartijen Open Vld en CD&V.





PVDA? Dat kan

"We hebben maar één cordon sanitaire, dat is Vlaams Belang. Met alle andere partijen kunnen we in principe samenwerken. Maar we vertrekken vanuit ons eigen programma. De voorkeur gaat dan naar Open Vld en CD&V. PVDA is een mogelijkheid, maar is daarom niet onze voorkeurspartner. Wat N-VA betreft; wij willen een progressief bestuur en dat is niet wat de N-VA doet, het tegengestelde zelfs."