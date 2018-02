Samberstraat wordt fietsstraat 03 februari 2018

De Samberstraat, in de wijk Dam, wordt in de week van 5 februari heraangelegd tot fietsstraat. Dit is de eerste schakel op de 'rode loper Spoor Noord'. Via deze nieuwe fietsroute kunnen fietsers rijden van aan de fietsbrug over het Albertkanaal tot in het centrum van de stad. De Samberstraat wordt van gevel tot gevel heraangelegd met rode asfalt, nieuwe parkeervakken en bomen. In het midden van de straat komt een verkeersdrempel om het autoverkeer te vertragen. De werken in de Samberstraat nemen drie maanden in beslag. De werken worden uitgevoerd in drie fasen. Tijdens de werken is er geen auto- of fietsverkeer mogelijk in het deel van de straat waar gewerkt wordt. Ook parkeren is in dat deel niet mogelijk en garages zijn niet bereikbaar. Alle huizen en handelszaken blijven bereikbaar voor voetgangers. (ADA)