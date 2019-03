Sambavoetbal kan je van Hoboken naar... Brazilië brengen. En daar wacht Neymar. philippe Truyts

18 maart 2019

17u08 0 Antwerpen Een wereldfinale voetbal spelen in Brazilië? Klinkt als een droom, maar zaterdag 23 maart kun je in Hoboken wél de eerste stap zetten op een kwalificatietoernooi voor de Red Bull Neymar Jr’s Five. Daarin bekampen teams van vijf elkaar. Met een straf ‘weerhaakje’: telkens je een goal incasseert, verlies je een speler. Futsal-hoofdcoach Karim Bachar zal in Brazilië het Belgische team leiden.

Neymar Jr., de Braziliaanse superster van Paris Saint-Germain, bedacht enkele jaren geleden een nieuw concept om straatvoetbal te promoten. Twee ploegen spelen op een afgesloten boarding-veld van 18 bij 16 meter. Red Bull maakte er een wereldwijd toernooi van. Vorig jaar mocht een Brugs team naar het Braziliaanse Praia Grande, een stad bij Sao Paolo waar Neymar een eigen voetbalschool heeft.

Antwerps talent

Misschien komt de Belgische winnaar dit jaar wel uit Antwerpen. Er zijn in ons land al verschillende voorrondes in diverse steden gespeeld voor de Neymar Jr’s Five. De laatste kwalificatie voor de nationale finale op 25 mei heeft komende zaterdag plaats in de Garrincha-hal in Hoboken. Voor de ouderen onder ons: Garrincha was een virtuoze linksbuiten, generatiegenoot van Pelé in de jaren ’50 en ’60.

Vandaag is slechts één man zeker van zijn trip midden juli naar Brazilië: Futsal-fenomeen Karim Bachar, die sinds dit seizoen ook tot de technische staf van Beerschot Wilrijk behoort. Bachar zal het beste Belgische team coachen voor en tijdens het eindtoernooi in Brazilië.

Zeer tactisch

“Dit is een zeer attractieve variant op straatvoetbal, boardingvoetbal en futsal (zaalvoetbal). Tactisch is het uitdagend. Hoe begin je eraan? Wie van je selectie van acht spelers laat je starten? Ga je voor een snelle goal? Of denk je defensiever, wetende dat je met elk tegendoelpunt een speler kwijt bent? Zelf ben ik voorstander van aanvallend voetbal, zonder je verdediging helemaal te vergeten. Je speelt als ploeg, voor ego’s is er geen ruimte. Iedereen moet kunnen aanvallen en verdedigen. Soms kom je uiteindelijk in situaties van één tegen één.”

Sociaal

Bachar vindt het sociaal aspect van de Neymar Jr’s Five belangrijk. “Een team betaalt slechts 25 euro om deel te nemen. De focus ligt op jongere voetballers, van 16 tot 25 jaar. En er is de droom: wie wil er nu niet naar Brazilië? Neymar zal er trouwens een inleidende wedstrijd spelen. Ik ga zaterdag zeker kijken in Hoboken. Als in mei het seizoen bij Beerschot en in Futsal voorbij is, kan ik me beginnen bezig te houden met de Belgische winnaar van de Neymar Jr’s Five.”

Nog wat cijfers: in België namen al 558 ploegen aan de voorronde deel. Wereldwijd zijn 46 landen ingeschreven. Een gemiddelde match duurt 8 minuten.

Info: www.redbullneymarjrsfive.com/en/be