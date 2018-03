Sam Dillemans volgt penseel tot op slagveld van WOI 09 maart 2018

02u56 0 Antwerpen Twee jaar geleden dook kunstschilder Sam Dillemans (53) de loopgraven van zijn atelier in om nu weer boven te komen met 120 werken rond de Eerste Wereldoorlog. Een bewuste keuze was dat onderwerp echter nooit. "Ik volg gewoon mijn penseel". Vanaf zaterdag zijn de werken te zien in een prachtige nieuwe expo en dito boek: 'Goodbye to all that. Paintings of the Great War'.

Hij mag dan al de vijftig gepasseerd zijn, aan bevlogenheid heeft Antwerpenaar Sam Dillemans nog geen spatje ingeboet. 'Goodbye to All That' toont de neerslag van twee jaar rigoureus doorschilderen, tot zes uur per nacht, met één onderwerp: de Groote Oorlog.





De tentoonstelling laat zich grofweg in drie opdelen. Ten eerste oudere landschappen die nu extra figuren hebben gekregen of bewerkt werden tot een Iepers slagveld. Ten tweede zijn er de portretten van belangrijke bevelhebbers, gevechtspiloten, schrijvers en dichters die dienden in WOI. Van Manfred von Richthoven, die 80 geallieerden uit de lucht schoot tot Vlaams schrijver Ernest Claes, die ernstig verwond en krijgsgevangene werd genomen.





De derde categorie vormt een stijlbreuk voor Dillemans. Hij overschilderde al eerder naïeve portretten of landschappen van zondagsschilders uit de kringloopwinkel, maar nu gebruikt hij enkel zwarte en witte verf. "Niet evident, want je kan niet retoucheren. Ik gebruik louter de kleuren van de zondagsschilder die ik hier en daar laat doorschemeren".





'Goodbye to all that'

Pièce de resistance werd de reusachtige houtskooltekening 'Goodbye to all that', naar het gelijknamige boek van Robert Graves, die zelf ook vocht in de oorlog. Zo sterk als Graves de chaotische gruwel van de loopgraven beschrijft, zo krachtig tekent Dillemans hem in houtskooltinten op doek. Een amalgaam van stijlen en figuren waar hij twee maanden aan werkte.





"Links een expressieve Pietje de Dood, in het midden impressionistische soldaten, rechtsboven een tafereel uit de blinden van Breughel, slachtoffers van het zenuwgas." De periode dat hij vooral boksers schilderde is afgesloten, maar Dillemans rolt duidelijk nog altijd graag met zijn spierballen. (DILA)





De expo bij Sam Dillemans in de Eggestraat 2 is open van 10 maart tot 16 december, op woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur.





Het boek vindt u zowel daar als in de betere boekhandel.