Sagma silo's worden toch niet gesloopt 26 maart 2018

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel heeft de sloopvergunning voor de Sagma silo's aan het Noordkasteel naast zich neergelegd. Dat betekent dat de twee historische silo's niet gesloopt zullen worden. Die moesten in eerste instantie wijken voor de aanleg van de Oosterweelverbinding. In het eerste ontwerp zouden de tunnels boven net naast de silo's komen. Nu bekijkt BAM samen met de burgerbewegingen of dat knooppunt verlegd kan worden. De silo's dateren uit 1895. (ADA)