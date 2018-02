Ruzie escaleert tot steekpartij 05 februari 2018

In de Henri La Fontainestraat in Antwerpen is een discussie gisterenmiddag lelijk uit de hand gelopen. Twee mannen kregen een discussie in een appartement die uiteindelijk ontaarde in een vechtpartij. Uiteindelijk werd één van de twee mannen in zijn hand gestoken door de tegenstander. Het slachtoffer raakte werd naar het ziekenhuis overgebracht.





De andere man werd meegenomen door de politie voor verhoor. Het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. (BSB)