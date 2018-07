Ruud De Ridder toont 'onbekende kant' in autobiografie 12 juli 2018

02u47 0 Antwerpen Acteur, schrijver en regisseur Ruud De Ridder vertelt in een autobiografie over zijn leven vanaf zijn geboorte tot nu. "De lezers zullen een kant van mij leren kennen die ze tot nu toe nog niet gezien hebben."

Het boek, dat in september bij Houtekiet verschijnt, telt 285 pagina's en belicht vooral de minder bekende eerste dertig jaar van Ruud De Ridder. "Mensen kennen mij vooral van het Echt Antwaarps Teater, maar eigenlijk vind ik die eerste dertig jaar net het meest interessant", vertelt hij. Zo zal Ruud De Ridder het hebben over zijn beginjaren bij VTM en hoe hij in het theater gerold is. "Het boek begint bij mijn geboorte. Daar valt al veel over te vertellen. De verhalen worden geïllustreerd met foto's van mijn jeugd, ouders en grootouders." Heel veel wil hij nog niet kwijt over de inhoud. "Het moet allemaal nog een beetje een verrassing blijven."



Ruud schreef tien maanden aan het boek. "Tussen de soep en de patatten. Want ondertussen ben ik natuurlijk ook aan het schrijven aan nieuwe theaterstukken." De vraag om een autobiografie op de markt te brengen, kwam van uitgeverij Houtekiet en zijn vrouw Nicole moedigde Ruud aan. "Ik was eigenlijk niet van plan om een boek te schrijven. Dat ligt ook niet in mijn comfortzone. Ik ben een dialoogschrijver. De mensen zullen in elk geval een kant van mij leren kennen die ze tot nu toe nog niet gezien hebben." (ADA)