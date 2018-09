Rustige start van eerste schooldag op Rooseveltplaats 04 september 2018

02u40 0 Antwerpen De eerste schooldag op de Rooseveltplaats is vrij rustig gestart. Wegens de nieuwe verkeerssituatie hielden agenten een oogje in het zeil.

De directies van het Atheneum en basisschool de Pijl hadden aan de stad gevraagd om zeker agenten in te zetten aan de werf van de Rooseveltplaats. "Eigenlijk viel de eerste intocht enorm mee", zegt Patrick Meekers, directeur van basisschool De Pijl aan de achterkant van de Rooseveltplaats.





"In juli hebben ze de Van Stralenstraat en de Pijlstraat enkelrichting gemaakt en dat maakt dat het hier nu vandaag veel rustiger is, met veel minder auto's. Ook de inzet van de agenten stellen we erg op prijs."





Ook komende dagen

Veel middelbare scholen begonnen gisteren later aan de lessen, waardoor de scholenintocht meer verspreid verloopt dan andere jaren. "Het is natuurlijk wel een nieuwe verkeerssituatie hier, waar iedereen aan moet wennen. Maar er is ook meer begrip als er op elke hoek van de straat een agent staat", zegt agent Erik. "We gaan hier zeker de komende dagen nog staan. Tot iedereen het gewoon is."





Sinds enkele dagen kan je aan de Van Ertbornstraat opnieuw rechtdoor oversteken als fietser over de Rooseveltplaats richting Osystraat, maar niet als voetganger, die moeten een omleiding rechts volgen tussen de hekken en gevels om naar de overkant te geraken. Enkele jongens die de omleiding negeerden, moesten prompt op hun stappen terugkeren. (DILA)