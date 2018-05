Rusthuizen zetten deuren open tijdens blokperiode 18 mei 2018

Zorgbedrijf Antwerpen zet opnieuw de deuren open voor studenten tijdens de blok- en examenperiode. Studenten zijn welkom op tal van locaties in de Antwerpse districten. Op dit moment zijn er 23 dienstencentra en woonzorgcentra die studenten een rustige plek kunnen aanbieden. Het gaat meestal om studieplekken in vergaderzalen, bibliotheken, polyvalente zaaltjes... en die zijn doorgaans enkel op weekdagen open overdag. In de meeste woonzorgcentra zijn studenten daarentegen altijd welkom, zelfs dag en nacht als ze dat zouden willen. Bij mooi weer zijn de studenten op sommige locaties ook welkom in de tuin van het dienstencentrum of woonzorgcentrum. De studieplekken hebben gratis wifi en voldoende stopcontacten. Studenten die graag in een dienstencentrum of woonzorgcentrum komen studeren, nemen best vooraf persoonlijk contact op met het woonzorgcentrum/dienstencentrum in hun buurt.





Op www.zorgbedrijf.antwerpen.be/ studeren vinden studenten een overzicht van alle dienstencentra en woonzorgcentra die de deuren openzetten, alsook de contactgegevens. (ADA)