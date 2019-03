Rukwinden blazen babyeekhoorntjes uit het nest Jan Aelberts

14 maart 2019

10u31 0 Antwerpen Het zijn wellicht de kleinste slachtoffers van de rukwinden: de jonge eekhoorntjes. Ze worden de laatste dagen massaal uit hun nest geblazen. Het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde dieren in Brasschaat redde er al negen.

“De kleinste weegt amper 55 gram, heeft nog amper haartjes, de ogen zijn nog gesloten”, zegt Lindsay Bens van het opvangcentrum. “We voederen de diertjes met een pipet zodat ze kunnen aansterken. Eens groot genoeg, verhuizen ze naar een groter hok. Dat staat open zodat ze zelf kunnen beslissen wanneer ze terug de natuur in duiken.”

“Wie een jonge eekhoorn vindt, legt die best niet terug in het nest”, zegt Bens. “Je legt zo’n diertje best in een kartonnen doos naast een warmwaterkruik of een fles gevuld met warm water. Daarna breng je ze naar ons. Vaak zijn de eekhoorns al onderkoeld en ondervoed. De ouders kunnen hen niet zelf redden. Katten en honden liggen op de loer.”

Ook jonge duiven en bosuiltjes worden de laatste dagen uit hun nest geblazen. “Die mag je, als dat lukt, wel terugplaatsen. De dieren zijn minder gevoelig aan geur. Ze zullen niet worden afgestoten door de ouders.”

Op 21 april organiseert het opvangcentrum een paasfeest. Met een deel van de opbrengst willen ze een nieuwe couveuse en eekhoornmelk kopen. Wie hen wilt steunen, vindt alle info hier.