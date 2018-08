Ruim 1,7 ton coke in beslag genomen in Waaslandhaven 07 augustus 2018

02u50 0

De douane heeft vrijdag in de Antwerpse haven 1.727 kilo cocaïne onderschept tijdens een controleactie. Dat meldt de FOD Financiën. De drugs zaten op een schip in de Waaslandhaven verborgen in een container met bananen, afkomstig uit Ecuador. Ze zouden een totale straatwaarde van ruim 80 miljoen euro hebben. (BELGA)