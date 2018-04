Ruil pesticiden in voor voegenborstel 19 april 2018

Antwerpenaars kunnen hun pesticiden inruilen voor een gratis voegenborstel in de containerparken. De stad Antwerpen organiseert de inzamelactie in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij van zaterdag 21 tot zaterdag 28 april. Met de actie wilen ze meer pesticiden correct inzamelen en de mensen wijzen op een milieuvriendelijk alternatief. Heel wat mensen gebruiken pesticiden om onkruid te verwijderen in de voegen van hun terras of in de tuin. Het lijkt een makkelijke oplossing, maar de producten zijn schadelijk voor mens en milieu. Sinds 1 januari 2015 geldt een verbod op het gebruik van pesticiden op openbare plaatsen en rond openbare gebouwen. De stad gebruikt sindsdien zelf geen pesticiden meer en eist dat ook van externe partners. (ADA)