Rubensmarkt in traditionele klederdracht 10 augustus 2018

02u48 0

Op woensdag 15 augustus kunnen bezoekers tijdens de Rubensmarkt op en rond de Antwerpse Grote Markt terugkeren naar de tijd van barokmeester Rubens. Marktkramers bieden in historische klederdracht producten aan uit de glorierijke periode van Antwerpen. Bezoekers kunnen zo letterlijk en figuurlijk van het 17de-eeuwse leven proeven. De markt vindt plaats van 8 tot 23 uur op en rond de Grote Markt (Suikerrui, Ernest Van Dijckkaai, Plantinkaai, Handschoenmarkt, Grote Markt en Kaasrui). De stad raadt iedereen aan om met de fiets, het openbaar vervoer of via een park and ride naar de Rubensmarkt te komen. Zowel de Kaaien als de Leien en de Singel zijn onderbroken op woensdag 15 augustus. Bezoekers kunnen hun route plannen op www.sna.be. (NBA)