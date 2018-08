Rubensmarkt doet 'gouden' eeuw herleven 16 augustus 2018

02u30 0

Op Moederdag, 15 augustus, vieren de Antwerpenaren hun moeders én gaan ze shoppen op de jaarlijkse Rubensmarkt. Je vindt er eet- en drankstandjes, kleding, bloemen, cd's, fantasiejuwelen, culinaire specialiteiten en kleine cadeautjes. Maar het bijzondere is de kleding van de marktkramers. Voor een keertje per jaar doen de marktkramers zich voor als sinjoren uit de tijd van Pieter Paul Rubens. Ze dragen 17de eeuwse kledij met pofmouwen, ruches en brede hoeden, soms met een struisvogelveer. Dankzij het droge weer was het de hele dag en avond gezellig druk op de markt. De meer dan 180 marktkramers stonden opgesteld op en rond de Grote Markt, Suikerrui en Scheldekaaien. (DILA)