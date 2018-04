Rubenshuis laat je op stellingen klimmen BEZOEKERS KUNNEN RESTAURATIE PORTIEK VAN HÉÉL NABIJ VOLGEN DIETER LIZEN

12 april 2018

02u29 0 Antwerpen Vanaf juni kunnen bezoekers van het Rubenshuis de restauratie van het portiek van heel nabij volgen, tot boven op de stellingen. Een groot doek zal als een soort trompe -l'oeil al onthullen hoe de toegangspoort tot de binnentuin van het museum opnieuw haar zestiende-eeuwse uiterlijk krijgt, zoals Rubens het bedoeld heeft.

Het portiek en het tuinpaviljoen zijn de twee enige bouwwerken van het Rubenshuis die door de zestiende-eeuwse meesterschilder zelf ontworpen zijn. Natuurlijk is het op zijn minst een beetje sneu dat net die delen bij aanvang van het Barokjaar 2018 in juni, in de steigers zullen staan. Het Rubenshuis grijpt de gelegenheid echter aan om bezoekers een unieke inkijk te geven in het minutieuze werk van de restaurateurs die de toegangspoort herstellen. "Bezoekers zullen tot bovenop de stellingen kunnen wandelen, waar permanent 5 restaurateurs aan het werk zijn", zegt schepen van Cultuur Caroline Bastiaens (CD&V). "Op de begane grond zullen ze via twee interactieve schermen kunnen inzoomen op de kleinste details van de poort en daar ook verhalen bij geserveerd krijgen."





'Grote kuis'

Bij de restauratie wordt de poort zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht. De afgelopen vier maanden werd er aan de poort vooral 'grote kuis' gehouden. "De beelden van Mercurius en Minerva werden tijdelijk verhuisd naar de tuin. Elementen die in de eeuwen na de bouw zijn toegevoegd aan het werk, zijn weggenomen. Voegen die door erosie beschadigd waren, werden centimeter voor centimeter uitgekuist, een monnikenwerk", zegt restauratie-architect Rudi Mertens. "Nu start het herstelwerk. Om losse stenen weer vast te zetten en bij elkaar te houden, zullen er aan de achterkant tientallen gaten in de poort geboord worden. Daarin worden dan titanium staven van 90 tot 120 centimeter met epoxy verankerd. De voegen tussen de stenen zullen opnieuw gevoegd worden om insijpeling van water te voorkomen."





Momenteel wordt de toegangspoort met een plastic overkapping beschermd tegen verdere erosie. Tegen het einde van het jaar moet de hele restauratie rond zijn en zullen ook de beelden van Mercurius en Minerva opnieuw bovenop de poort geplaatst worden. In februari volgend jaar wordt er boven de poort een permanente glazen luifel geplaatst. In het tuinpaviljoen, dat niet voor bezoekers ontsloten wordt, zit de restauratie nu ook stilaan in de herstelfase. Daar gebeurde eerst een uitgebreide studie naar het gebruikte stucwerk en zal ook het metselwerk hersteld worden. Het hele project kost 1,5 miljoen euro.