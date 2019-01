Rubenshuis breidt uit: nieuw onthaal en Rubens Experience Centre “Museum upgraden naar de 21ste eeuw” ADA

09 januari 2019

12u24 0 Antwerpen Over enkele jaren zal het Rubenshuis een gloednieuw Rubens Experience Centre krijgen. Hoe dat er zal uitzien en wanneer het klaar zal zijn, is nog te vroeg om daar al een zicht op te krijgen. Het nieuwe center moet de bezoeker inleiden in de wereld van de Antwerpse schilder alvorens die het museum binnenstap. Daarnaast komt er ook een volwaardig onthaal.

Met jaarlijks tussen de 150.000 en 160.000 bezoekers barst het Rubenshuis stilaan uit haar voegen. Omdat dat aantal ook blijft stijgen, besloot het museum samen met de stad om te gaan uitbreiden met een heus Rubens Experience Center en een volwaardig onthaal. “Het museum opende kort na de Tweede Wereldoorlog en het wordt tijd dat het museum een upgrade krijgt zodat het voldoet aan de normen van de 21ste eeuw,” vertelt directeur Ben Van Beneden.

Publiek onderdompelen

Het doel van de uitbreiding is tweeledig. “Enerzijds willen we een volwaardig onthaal bieden aan de bezoekers met onder andere toiletten, een vestiaire, de ticketbalie en een museumshop. Vandaag hebben we het paviljoen op de Wapper. In 1999 kwam dat er als tijdelijke oplossing.” Dat paviljoen zal dus de functie van ticketbalie en museumshop verliezen. Wat er nadien mee zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Naast het onthaal komt er dan ook een Rubens Experience Centre. “Dat moet het publiek een soort inleiding geven alvorens ze het museum binnenstappen, een soort onderdompeling in het leven en het werk van Rubens. Hoe dat er zal uitzien is nog te vroeg. Maar dat kan aan de hand van digitale informatieborden,” aldus Van Beneden.

Het nieuwe onthaal en het Rubens Experience Centre komen naar alle waarschijnlijkheid op het stuk onbebouwd grond achter de Rubenstuin. Om dit mogelijk te maken, wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt: het RUP Rubens. De eerste stap van dit plan, de start- en procesnota, werd op 7 december 2018 goedgekeurd door het college. De start- en procesnota van dit RUP zal gedurende 60 dagen ter inzage liggen, zowel digitaal als op papier.

Infomomenten

Bij het begin van deze 60 dagen organiseert de stad een publiek infomoment om de nota toe te lichten. Er worden drie sessies van telkens een half uur voorzien. Die gaan door in het Rubenianum op 10 januari om 18 uur, 18.30 uur en 19 uur. Vooraf inschrijven is niet nodig.