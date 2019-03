Rubens was ook fantastisch architect: portiek en tuinpaviljoen Rubenshuis schitteren na 1,5 jaar restauratie. En dat wordt gevierd met een Italiaans tuinfeest voor iederéén philippe truyts

28 maart 2019

15u40 0 Antwerpen Kom dat zien: na anderhalf jaar van minutieuze restauratie schitteren de portiek en het tuinpaviljoen van het Rubenshuis weer zoals de beroemdste Antwerpse meester het 400 jaar geleden voor ogen had. Het belang ervan kan nauwelijks groter zijn: de portiek en het paviljoen zijn de enige sporen die we nog terugvinden van Rubens als architect. Een 30 ton zware glazen vlinderluifel beschermt de portiek tegen de regen en vervuiling.

Onze grootste klassieke meester Peter Paul Rubens (1577-1640) was van alle markten thuis: schilder, zakenman en diplomaat. Maar zijn reis naar Italië in het eerste decennium van de 17de eeuw voedde hem ook met een fascinatie voor de Italiaanse architectuur. Terug in Antwerpen laat hij een Italiaans stadspaleis bouwen aan de Wapper. Dat maakt op zijn tijdgenoten een overweldigende indruk, met als blikvangers de tuin, het bijhorende paviljoen achteraan en de monumentale portiek. Die ‘triomfboog’ etaleerde de standing van Rubens.

Maar zoals dat altijd gaat: de tand des tijds en verkeerde ingrepen van latere eigenaars en huurders deden de monumenten veel kwaad. In september 2017 startte na jaren van wetenschappelijke studie de restauratie, eigenlijk een combinatie van conserverende en beschermende maatregelen. Prijskaartje: circa 1,5 miljoen euro. Een ploeg van vier steenrestaurateurs behandelde steenschilfer na steenschilfer. De luifel met drie lagen glasplaten van zes centimeter dik draagt de bronzen beelden en vazen op de portiek. Van de gelegenheid is ook gebruik gemaakt om de hele gevel van de ‘Italiaanse’ kant van het Rubenshuis – als je binnenkomt aan de rechterkant – te reinigen.

Er valt iets te vieren dus op zaterdag 27 april. De stad, sinds 1937 eigenaar van het Rubenshuis, doet dat met een Italiaanse picknick, muziek en verhalenvertellers. Iedereen is welkom, alles is gratis. (later meer)