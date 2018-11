Rubens Re-viewed toont in brand verloren gegane plafondschilderijen van Rubens ADA

Kunstenaar Rudy De Graef wekt achttien van de 39 in brand opgegane plafondschilderijen van Rubens opnieuw tot leven in Rubens Re-viewed. Nog tot eind maart zijn de werken te zien in de Sint-Carolus Borromeuskerk.

In 1620 vroegen de toenmalige Jezuïeten van de Sint-Carolus Borromeuskerk Pieter Paul Rubens of hij 39 plafondschilderijen wilde maken. De doeken sierden de plafonds van de zuilen in de zijbeuken van de kerk. Tot een brand in 1718 de meesterwerken voorgoed vernielden. Vanaf vandaag kan je een impressie opdoen van hoe dat er moet hebben uitgezien in de tentoonstelling Rubens Re-viewed. Kunstenaar Rudy De Graef wekte achttien doeken opnieuw tot leven op een hedendaagse manier. Via een lumineuze installatie met spiegels lijkt het alsof de originele schilderijen van Rubens weer op de plafonds van de zijbeuken pronken. “Rubens slaagde er in om het Bijbelse verhaal van Christus als een actiefilm weer te geven. Het was een soort cinema avant la lettre. Die kracht en beweging heeft ook Rudy in zijn werken weer gegeven maar met een moderne twist,” klinkt het bij de voorstelling.

