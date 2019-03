Ruben Van Gucht vertelt over topsporters in ‘Sportman’ Jan Aelberts

25 maart 2019

10u30 0 Antwerpen Op vrijdag 15 maart staat sportjournalist Ruben Van Gucht met zijn voorstelling ‘Sportman’ in concertzaal De Schelde in Zandvliet.

In ‘Sportman’ vertelt Ruben Van Gucht anekdotes over de voorbije jaren. Van de zoektocht naar Johan Bruyneel in Madrid, racen met Tom Boonen en Niels Albert op Francorchamps, een aanvaring met Marc Wilmots in Brazilië, op hoogtestage met Jurgen Van Den Broeck tot quizzen met Jan Vertonghen: de voorstelling ‘Sportman’ is een aaneenschakeling van gebeurtenissen in het leven van de sportjournalist. Afspraak op zaterdag 13 april om 20.30 uur.