Rouwregister voor Tante Terry 01 februari 2018

Het Antwerpse stadsbestuur opent een rouwregister voor de overleden Esther Van Ginderen-Verbeeck, beter bekend als Tante Terry. Het televisie-icoon overleed op 30 januari in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden aan de gevolgen van een longontsteking. Ze werd 86 jaar. Tante Terry startte in 1953 als tv-omroepster en was daarna presentatrice van de eerste kleuterprogramma's op de Vlaamse televisie. Ter gelegenheid van haar 75ste verjaardag in 2006 werd ze in het Antwerpse stadhuis ontvangen. Het rouwregister ligt in de stadswinkel (Grote Markt 11-13) tot aan de begrafenis. De stadswinkel is elke dag open van 10 tot 17 uur. (ADA)