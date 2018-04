Rouwregister voor overleden acteur Frank Aendenboom 03 april 2018

Uit respect voor acteur Frank Aendenboom (76), die de nacht van 30 op 31 maart onverwacht overleden in zijn slaap overleed, is in de stadswinkel aan de Grote Markt een rouwregister geopend. Het ligt er tot en met vrijdag 6 april, de dag van de begrafenis. De stadswinkel is elke dag open van 10 tot 17 uur. Frank Aendenboom werd geboren in Antwerpen op 24 oktober 1941 en overleed op 31 maart 2018. Toen hij enkele jaren geleden stopte met acteren, had de acteur er al een lange en rijkgevulde carrière in het theater, op de televisie en in films opzitten. (BJS)