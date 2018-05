Rotterdamstraat wordt fietsstraat 15 mei 2018

De Rotterdamstraat wordt ingericht als fietsstraat. Hiervoor krijgt de straat een nieuwe laag rode asfalt. De werken lopen van 14 mei tot 22 juni.





In de loop van 2018 kunnen fietsers vanop de nieuwe fietsbrug aan de IJzerlaan via de 'Rode loper Park Spoor Noord' doorrijden naar het centrum van de stad. Dit via een aaneenschakeling van fietsstraten en fietspaden. De route gaat via de Samberstraat en het Damplein tot in Park Spoor Noord. Aan de andere kant van het park kunnen fietsers via de Lange Dijkstraat en de Rotterdamstraat naar de Van Stralenstraat om via de Pijlstraat en de Van Arteveldestraat het centrum te bereiken. (BJS)