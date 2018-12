Rookpluim boven stad door brand in magazijn NBA

19 december 2018

13u52 1

Op het Antwerpse Zuid, in de Broederminstraat is woensdagmiddag een korte maar hevige brand losgebroken in een magazijn met een twintigtal oltimers. Eén van de oltimers in het magazijn vatte vuur, even dreigde de vlammen ook over te slaan naar andere voertuigen maar dat kon de brandweer vermijden. De rookpluimen waren goed te zien over de stad. Een man zat tijdelijk vast in het magazijn en moest bevrijd worden door de brandweer. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis met rookintoxicatie.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, de oorzaak is voorlopig niet duidelijk. De brandweer is bezig met de ventilatie van het gebouw. De Broederminstraat moest een tijdlang afgesloten worden voor alle verkeer.