Roofmoordenaars vangen bot in beroep 30 mei 2018

02u39 0 Antwerpen Saïd S. (34) en Youssaf H. (26) zijn gisteren opnieuw veroordeeld tot respectievelijk 30 jaar en 25 jaar cel voor de roofmoord op Hikmet Bildirici (47).

De uitbater van café Draaiboom in Hoboken werd twee jaar geleden doodgestoken en beroofd van zijn inkomsten. Het hof bevestigde dinsdag de celstraffen die de twee beklaagden in eerste aanleg hadden gekregen.





Hikmet Bildirici baatte café Draaiboom uit op de hoek van de Krekelstraat en de Antwerpsesteenweg. Hij werd vermoord met negen messteken. De kassa, de bingokasten en zijn portefeuille waren leeggeroofd.





De politie kwam de beklaagden op het spoor, nadat een vriend van hen zich had aangegeven. Hij was samen met nog twee anderen getuige van de feiten.





De drie getuigen verklaarden dat Saïd S. en Youssaf H. het slachtoffer hadden aangevallen. Saïd S. had als eerste een mes getrokken en het wapen op de keel van de cafébaas gezet. Hij wilde het slachtoffer beroven, omdat hij veel geld verspeeld had op de bingokasten. Youssaf H. had de cafébaas mee overmeesterd en bestolen.





25 en 30 jaar cel

Het hof vond wel dat Saïd S. zwaarder bestraft moest worden, omdat hij de initiatiefnemer van de feiten was. Saïd S. kreeg daarom 30 jaar cel en Youssaf H. 25 jaar. De drie vrienden die getuigen waren van de feiten, hadden niets ondernomen om het slachtoffer te helpen. Zij hadden in eerste aanleg celstraffen tot een jaar gekregen voor schuldig verzuim. Zij waren niet in beroep gegaan, maar draaien wel mee op voor de 116.500 euro aan schadevergoedingen voor de nabestaanden van het slachtoffer. (PLA)