Roofmoord op 76-jarige vrouw eindelijk naar assisen 06 februari 2018

02u52 0 Antwerpen De roofmoord op de 76-jarige Leopoldine De Decker kan eindelijk naar de rechtbank. Vanmorgen, vierenhalf jaar na de feiten, vraagt de procureur om vijf verdachten door te verwijzen naar het hof van assisen. De volksjury kan hen dan tot levenslang veroordelen. De bende maakte destijds 50 euro buit.

De alleenstaande Leopoldine De Decker overleed op 18 mei 2013 in haar rijhuis in de Lange Lobroekstraat in de Antwerpse wijk Dam. Inbrekers hadden haar 's nachts overvallen en haar handen en gezicht met tape vastgekleefd. Dat overleefde zij niet.





De vijf moordverdachten werden ruim een jaar later gearresteerd. De 25-jarige cafébaas Pieter V. van Place2be in Heist-op-den-Berg en zijn vennoot Guus W. (35) worden vervolgd als opdrachtgevers van de moord. Guus W. meende te weten dat er een erfenis van tienduizenden euro in de kluis van Leopoldine De Decker opgeborgen lag.





50 euro buit

Via tussenpersoon Sebastien P. (29) werden twee Serviërs, Branko S. (22) en Daniel F. (28), geronseld om de kluis leeg te halen. Het opzet mislukte compleet. De twee Serviërs maakten maar 50 euro buit. Eén van hen ging achteraf verhaal bij cafébaas Pieter V. maar die zocht bescherming bij de politie. Zo ging het moordonderzoek aan het rollen. Eén van de vermeende uitvoerders, Daniël F., ontkent tot op vandaag dat hij bij de moord op Leopoldine betrokken is.





Rechters gezocht

Advocaat Mounir Souidi: "De familie en vooral de twee zonen van Leopoldine De Decker wachten al zo lang op het proces. Na vierenhalf jaar komt er eindelijk schot in de zaak. Of het proces voor het assisenhof nog dit jaar zal plaatsvinden, is echter maar de vraag."





De afhandeling van moordzaken is door een uitspraak van het Grondwettelijk Hof op zijn kop gezet. Het Hof accepteert niet langer dat moordzaken door gewone correctionele rechtbank worden afgehandeld. Vandaar dat het moorddossier over Leopoldine De Decker aan een volksjury op assisen zal worden voorgelelgd.





De Antwerpse procureur wil de twee Servische uitvoerders vervolgen voor moord. Voor de drie anderen heeft hij de iets minder zware beschuldiging "diefstal met geweld met de dood tot gevolg" in petto. De volksjury kan straffen tot levenslange opsluiting uitspreken. (PLA)