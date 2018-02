Roodrijder aan vierkant groen? U wordt gefilmd 23 februari 2018

Het hoeft geen spitsuur te zijn om files te zien in de Londenstraat op het Eilandje. De gevolgen laten zich voelen aan het 'vierkant groen'-kruispunt met de Kattendijkdok-Oostkaai en Bordeauxstraat, dat maandag werd voorgesteld. Alle fietsers en voetgangers krijgen er tegelijkertijd groen licht terwijl het gemotoriseerd verkeer op dat moment moet wachten. Het systeem moet de veiligheid van zwakke weggebruikers verhogen. Toch lijkt niet iedereen het nauw te nemen met de nieuwe regeling. Auto's die het kruispunt oprijden, hoewel ze onmogelijk het kruispunt vrij kunnen maken, fietsers die niet wachten op groen of schuin oversteken.





"Diagonaal kruisen mag niet volgens de wegcode, maar het is in dit geval wel logisch", zegt Renaat Van Hoof van de fietsersbond die het kruispunt elke dag neemt met de fiets.





De stad waarschuwt voor te snelle conclusies. "Er zijn wel meer kruispunten waar wel eens door het rood gereden wordt. Maar de politie houdt met camera's het kruispunt in de gaten", klinkt het op het kabinet van schepen Koen Kennis.





"Momenteel is onze camera niet uitgerust met nummerplaatherkenning", zegt Wouter Bruyns woordvoerder van de Antwerpse politie. "Hij hangt er puur ter observatie . Maar dat wil niet zeggen dat er in de toekomst geen boetes uitgedeeld kunnen worden." (DILA)