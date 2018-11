Rood solidariteitslint op stadhuis voor Wereldaidsdag ADA

27 november 2018

10u41 0

We hebben het stadhuis al in het blauw gezien voor Wereld Diabetesdag, binnenkort in het groen tegen de doodstraf en op 1 december krijgt het stadhuis een rood solidariteitslint geprojecteerd in het kader van Wereldaidsdag. De projectie op het stadhuis van Antwerpen maakt deel uit van een nationaal project. Het rode solidariteitslint, symbool van solidariteit met mensen met aids en hiv, zal gelijktijdig geprojecteerd worden op 5 prominente gebouwen in Antwerpen, Brussel, Gent, Luik en Charleroi. Dit project ondersteunt de nood om stigma, taboe en discriminatie rond hiv en aids te doorbreken.

Bij verschillende Antwerpse stadsdiensten kan gratis een rood lintje afgehaald worden, waarmee dragers solidariteit met mensen met hiv kunnen tonen.

In 1987 vatten James W. Bunn en Thomas Netter het idee op voor Wereldaidsdag. Beiden waren werkzaam als voorlichter bij de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève, Zwitserland. Bunn en Netter legden hun idee voor aan het Global Programme on AIDS (nu bekend als UNAIDS van de Verenigde Naties), dat het concept goedkeurde. Op 1 december 1988 vond de eerste Wereldaidsdag plaats.