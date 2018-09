Rondleidingen in zes talen in De National 04 september 2018

De National biedt komende zondag, tijdens de Open Monumentendag, rondleidingen aan in maar liefst zes verschillende talen. Naast het Nederlands, Frans en Engels, zullen bezoekers ook in het Pools, Italiaans en het Berbers door de oude cinema gegidst worden. Met dit meertalige aanbod wil De National een breed en divers publiek aanspreken. Tijdens de Open Monumentendag is De National de hele dag door gratis te betreden. Bezoekers krijgen de mogelijkheid om alle hoeken en achterkamers van het fascinerende gebouw te bezichtigen onder leiding van geoefende gidsen. Er kan in de zaal ook iets gegeten en gedronken worden. Dj's zullen doorlopend muziek uit bekende en minder bekende films draaien. Na vele jaren van verloedering opende de oude cinemazaal in de Lange Beeldekensstraat vorig jaar opnieuw de deuren. In 2018 viert de zaal haar honderdste verjaardag. Een groep geëngageerde vrijwilligers is nu bezig met een volwaardige programmatie en een structurele werking op poten te zetten. (ADA)