Roltrap Zuidstation verdwijnt in perron 07 maart 2018

02u59 0

Pendelaars die dagelijks het Antwerpse Zuidstation bezoeken zullen het ongetwijfeld al gemerkt hebben. De roltrap verdwijnt er letterlijk in het perron.





Het perron van het Zuidstation is in de loop van de jaren wel aangepakt en een stukje verhoogd maar er werd blijkbaar geen rekening gehouden met de roltrap. Waarom de bewuste trap dus al sinds mensenheugenis, of toch zo'n 15 jaar, niet meer werkt, wordt zo weer een beetje duidelijker. Tot voor kort was de bizarre situatie niet zichtbaar maar om onbekende redenen zijn de houten platen die de roltrap voordien afschermden, verdwenen. Voor de veiligheid is er nog wel een afspanning geplaatst.





Volgens de NMBS zou er een plan op tafel liggen om Antwerpen-Zuid duchtig aan te pakken want met meer dan 1.700 reizigers per dag is het één van de meest populaire stopplaatsen. Wanneer dat plan ook de nodige financiële middelen toegekend krijgt, is niet duidelijk.(NBA)