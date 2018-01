Roemenen stelen 1.300 euro aan kledij 22 januari 2018

02u23 0

Twee inspecteurs van het wijkteam van de politie hebben vrijdag twee dieven kunnen strikken. Ze waren in burger de Meir op getrokken speciaal om winkeldieven op te sporen. Rond 15u30 kregen ze twee verdachten in de gaten. Die leken toegeslagen te hebben in een grote winkelketen. De twee werden kort gevolgd en gecontroleerd. In een tas die de twee bij zich droegen, zat voor meer dan 1.300 euro aan kledij. Hoewel het duo verklaarde dat ze de kleren betaald had, bleek het geen kassaticket te kunnen voorleggen. De politie deed navraag in de winkel en daar bleek dat de spullen wel degelijk gestolen waren. De twee Roemenen van 25 en 28 jaar werden gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. (BSB)