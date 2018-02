Rode Duivel vol lof over rapper Young B 09 februari 2018

02u44 38 Antwerpen Rode Duivel Moussa Dembélé heeft in een filmpje de loftrompet afgestoken over de nieuwste videoclip van de Antwerpse rapper Young B. "Helemaal mijn stijl", klinkt het.

De entourage van de Antwerpse rapper Young B ging Rode Duivel Moussa Dembélé in Londen opzoeken om te peilen naar diens mening over de videoclip van 'Never Change', Young B's nieuwste single. Dembélé keek en luisterde aandachtig. Daarna volgde een lofzang aan het adres van de Antwerpse rapper: "Ik vind dit echt goed, het is helemaal mijn stijl van hiphop. Ongelofelijk hoe professioneel Young B zijn videoclip heeft aangepakt. En ook zijn accent is goed. Ik kan het weten: ik woon al lang in Engeland."





Young B is gecharmeerd door de mooie woorden van de Rode Duivel. "Ik ken Moussa al van kleins af aan: we hebben nog samen gevoetbald aan de Bloementuin op Linkeroever", zegt Young B. "Bij het bekijken van mijn video viel zijn mond open van verbazing, dat doet me veel plezier. Hij gaf me achteraf nog een goede raad: blijven doorzetten."





De clip van Never Change werd opgenomen in de koeltoren van Power Plant IM in Charleroi. Filmliefhebbers kennen de locatie uit 'De Premier' van Erik Van Looy. Twee weken weken na de release zagen 40.000 mensen de clip op YouTube. (BJS)