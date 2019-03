Rockicoon Neil Young komt op 9 juli naar het Antwerpse Sportpaleis BJS

13 maart 2019

12u29 0 Antwerpen Neil Young komt op 9 juli naar het Sportpaleis. Het is van juni 2016 geleden dat de legendarische muzikant de Antwerpse muziektempel aandeed.

De Canadees Neil Young, 73 intussen, wordt beschouwd als een van de grootste singer-songwriters van de afgelopen vijftig jaar. Naast zijn solowerk met onder andere Crazy Horse is hij ook bekend van Buffalo Springfield en Crosby, Stills, Nash & Young. Hij bracht tot nu toe 37 studioalbums uit. Het succesvolst was zijn album Harvest uit 1972.

Op 9 juli zal Neil Young op het podium in Antwerpen vergezeld worden door de Amerikaanse countryrockgroep Promise of the Real, opgericht in 2008, met wie hij al een tijdje aan het touren is. In de gelederen van Promise of the Real de twee zonen van countryzanger en gitarist Willie Nelson: Lukas en Micah Nelson.

Tickets voor het concert van Young zijn vanaf vrijdag 15 maart om 10 uur te koop op www.gracialive.be, op www.teleticketservice.be, via 070 345 345 (0,30 euro per minuut) en in alle Fnac-verkooppunten.