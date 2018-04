Robert Voorhamme niet op sp.a-lijst 25 april 2018

02u47 0

Net als zijn leeftijdsgenoot Marc Van Peel bij CD&V laat ook socialist Robert Voorhamme (68) de gemeenteraadsverkiezingen aan zich voorbijgaan. Voorhamme was van 2003 tot 2012 schepen van Onderwijs. Hij wil zich focussen op zijn tweede mandaat als voorzitter van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen.





De actieve politiek was een late roeping voor Robert Voorhamme. Na een carrière bij de socialistische vakbond ABVV en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) veroverde hij in 1995 voor de toenmalige SP een zitje in het Vlaams Parlement. Daar zetelde hij tot 2009. In 2003 volgde hij in de nasleep van de Visa-affaire Kathy Lindekens op als schepen in de ploeg van zijn vriend Patrick Janssens.





Hij zegt wel ter beschikking te blijven van sp.a.





Meer over Robert Voorhamme

politiek