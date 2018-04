Rob Harrison is maritiem man van het jaar 26 april 2018

02u33 0 Antwerpen Bedrijven moeten de infrastructuur veel meer gebruiken in de daluren, zoals nu 's nachts al gebeurt bij de Antwerp Gateway-terminal aan het Deurganckdok. Dat zei Rob Harrison, topman van DP World, dinsdag bij zijn bekroning tot Maritieme Man van het Jaar.

De Zuid-Afrikaan Rob Harrison (51) verkeert in eminent gezelschap met de tweejaarlijkse prijs van ESPA, de Vlaamse vereniging van maritieme journalisten. Bij eerdere laureaten vinden we klinkende namen als Eddy Bruyninckx, Marc Van Peel en vader en zoon Leo Delwaide. Niet toevallig had de viering plaats in de Antwerp International School in Ekeren. Harrison is er medebeheerder en zijn vrouw, zoon en dochter zijn er graag gezien. Staf De Lie, erevoorzitter van ESPA, verwelkomde Harrison met een fraai mondje Afrikaans ('ek hoop dat ek nog baie lank Afrikaans met u kan praat').





Rob Harrison houdt van Antwerpen. "De haven is een juweel. Ze is toegankelijk, productief én een poort naar de rest van Europa. We spelen in de Champions League en kunnen Rotterdam als nummer 1 van de troon stoten." Alleen zijn er dan nog uitdagingen. Volgens Harrison wordt nog te weinig ingezet op de 'stille' uren van een etmaal. Hij roept de politiek ook op om de hindernissen voor een competitief spoortransport op te ruimen. "Verder moeten de stad en het havenbestuur zoveel mogelijk investeren - honderden miljoenen - in digitale 'ruimte', met gebouwen die onderdak bieden aan digitale campussen."





Harrison ontving een oorkonde en een erepenning Revivat Scaldis. De tekst van een 18de-eeuwse monnik-dichter is ook gegraveerd bij de Scheldebron in Frankrijk. (PHT)





