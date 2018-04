Riviercruises groeien, zeecruises dalen licht 16 april 2018

02u40 0 Antwerpen De stad heeft voor 2018 al 655 riviercruises binnengehaald en wellicht komen daar nog 150 tot 200 riviercruises bij. Samen met de 25 vastgelegde zeecruises klimt Antwerpen weer vlot boven de 100.000 passagiers.

In 2020 moet bij het Steen het nieuwe, 350 meter lange ponton voor cruiseschepen klaar zijn. Gedaan dan met riviercruises die met hun bovendek niet boven de kade uitsteken bij laag tij. Schepen voor Toerisme Koen Kennis (N-VA) trapte zaterdag het nieuwe vaarseizoen af op de Crystal Bach. Een luxueus schip voor 105 passagiers dat uit Amsterdam kwam.





Er komen best wel indrukwekkende zeecruises langs dit jaar. Vijfentwintig in totaal, goed voor 34 ligdagen. Dat zijn vier cruises minder dan vorig jaar. De Laperouse - niet te verwarren met de legendarische La Pérouse van Flandria - is een gloednieuw expeditieschip dat uitgerust is met een wereldprimeur: een onderwaterlounge waar je door twee patrijspoorten uitkijkt op de onderwaterwereld. Benieuwd wat dat in de woelige Schelde geeft. Op 23 april legt de Balmoral van rederij Fred Olsen aan. (PHT)