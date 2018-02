Rituals en Proximus komen naar de Meir 16 februari 2018

02u29 0 Antwerpen Op de Meir openen binnenkort twee nieuwe flagshipstores. Zowel Proximus als Rituals doen er een nieuwe vestiging open.

Proximus zal zich vestigen in het hoekpand van de Meir en de Meirbrug, waar vroeger kledingzaak Springfield gevestigd was. De telecomoperator komt zich manifesteren tussen de recent geopende Telenet-flagshipstore, de Base-shop en recht tegenover de Orange-winkel.





"We hebben inderdaad gemerkt dat het the place to be is voor telecom. Wij willen hier onze diensten nog meer in de kijker zetten. Met een salon-gevoel kunnen de klanten onze producten dan ook uittesten. Verder zetten we erg in op een jonger doelpubliek en alle nieuwste smartphones. Op de eerste verdieping is er dan vooral plaats voor onze bedrijfsklanten", vertelt Christine Van Campenhout van Proximus. De vestiging aan de Jezusstraat verhuist in april naar zijn nieuwe locatie.





XXL Cherry Blossom-tree

Ook Rituals wil zich nog duidelijker manifesteren in Antwerpen. Met een nieuwe flagship oftewel premium store van maar liefst 125 vierkante meter is het onmiddellijk de grootste vestiging van de keten. Een XXL Cherry Blossom-tree moet de blikvanger van de winkel worden. De opening staat gepland voor 10 maart. Hier willen ze het hele gamma inclusief de kleding van Rituals gaan aanbieden. De andere vestigingen in de Korte Gasthuisstraat en de Leysstraat blijven bestaan. (NBA)