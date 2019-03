Rioleringswerken Vondelstraat zorgen mogelijk voor hinder ADA

02 maart 2019

13u23 0

Tijdens de krokusvakantie worden er rioleringswerken uitgevoerd in de Vondelstraat van 4 tot 8 maart. Hierdoor is de straat enkelrichting van het Sint-Jansplein naar de Italiëlei gedurende deze periode. In de nacht van 7 op 8 maart is de straat volledig afgesloten van 20 uur tot 6 uur de dag nadien. Ook fietsers zullen moeten omrijden. Voetgangers kunnen wel gebruik maken van het voetpad. De bussluis langs het Sint-Jansplein wordt tijdelijk buiten dienst gesteld zodat ook autover­keer hier kan rijden. Na de riolerings­werken wordt de Vondel­straat opnieuw enkelrich­ting vanuit de Italiëlei richting Sint-Jansplein tot het einde van de werken. Volgens de huidige planning is er opnieuw dubbel­rich­ting­ver­keer mogelijk tegen eind april, als dat deel van de Italiëlei is afgewerkt.