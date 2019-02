Rioleringswerken in Bataviastraat: straat weekje dicht ADA

14 februari 2019

Vanaf maandag 25 februari voert de aannemer van de Noorderlijn bijkomende werken uit aan de riolering in de Bataviastraat. De werken vinden plaats in de riolering zelf, tussen de Amster­dam­straat en de kleine Nassau­straat. De weg wordt dus niet opnieuw open gelegd, maar zal wel afgesloten zijn om het nodige materiaal in deze zone te kunnen stallen.

De aannemer werkt tussen 6 en 18 uur. Na 18 uur is de weg opnieuw open voor verkeer. Als alles volgens planning verloopt, duren de werken ongeveer een week. Indien het te hard regent, kan de aannemer de werken in de riolering niet uitvoeren en schuiven de werken op.

Tijdens de werken is de Bataviastraat tussen de Amster­dam­straat en de kleine Nassau­straat afgesloten voor verkeer. Daardoor worden de Sint-Laureis­kaai en een stuk van de Nassau­straat tijdelijk dubbel­rich­ting. In de Bataviastraat en in een stuk van de Nassau­straat geldt een parkeer­verbod.