Ringland viert vijfde verjaardag: “Boek is cadeau voor Antwerpenaren en alle burgerbewegingen” Philippe Truyts

16 februari 2019

17u19 0 Antwerpen Ringland vierde zaterdag zijn vijfde verjaardag met een cadeau aan zichzelf én aan alle Antwerpenaren: een fraai uitgewerkt boek van ruim 200 pagina’s dat zich opwerpt als een gids voor andere Vlaamse actiegroepen. Al beseft oprichter Peter Vermeulen dat de weg nog lang is. “De omvang en de ambitie van de werken in Antwerpen houden me ‘s nachts vaak wakker.”

De Antwerpse kinderen verdienen later als volwassenen een groenere, leefbare en mobielere stad. Ringland had daarom voor zijn eerste lustrum een speciaal geschenk bedacht. Anderhalve week geleden stond er een houten container, gepresenteerd als ‘pakje’, bij de oprit van de ring in Borgerhout. Het Agentschap Wegen en Verkeer vond dat een slecht idee en vroeg Ringland om op te krassen. Geen nood: het terras van deSingel bood opvang. Zaterdag gaf de buitenmaatse ‘doos’ haar verrassende inhoud prijs. Niet enkel het Ringlandboek bleek erin verborgen, maar ook een 12-tal kinderen. Voor wie nu de wenkbrauwen fronst: zij zaten er geen tien dagen in.

Bierkaartje

De Antwerpse ring overkappen, daardoor nieuwe leefruimte scheppen én een scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer: Peter Vermeulen had er slechts een bierkaartje voor nodig. Vijf jaar later kan hij de progressie amper bevatten. “Als je ziet wat er sindsdien is gebeurd, blijft dat ongelooflijk.” Sleutelmomenten? “De grote belangstelling voor ons eerste colloquium in deSingel in 2014, onze eerste bijeenkomst in De Roma, het eerste festival. En natuurlijk het Toekomstverbond dat stRaten-generaal, Ademloos en Ringland met de overheid sloot, nu twee jaar geleden.”

Ringland heeft het cordon sanitaire doorbroken dat de politiek rond de burgerbewegingen had gelegd. Het boek van Ringland is een gps voor iedereen die groepsgewijs met democratie bezig is Luc Huyse

Vijf jaar activisme

Het Ringlandboek kijkt terug op vijf jaar activisme met een pak interviews, afgenomen van academici, wetenschappers, ondernemers, journalisten en ‘Ringlanders’. Het geeft ook communicatietips aan burgerbewegingen. Ringland slaagde in wat Ademloos en stRaten-generaal aanvankelijk niet voor mekaar kregen. “Ze hebben het cordon sanitaire doorbroken dat de politiek rond de burgerbewegingen had gelegd”, zegt socioloog Luc Huyse (81). “Het boek van Ringland is een gps voor iedereen die groepsgewijs met democratie bezig is.” Het CurieuzeNeuzen-project verkende nieuwe wegen van burgerwetenschappelijk onderzoek.

Peter Vermeulen weet dat de weg nog lang is. “Dit jaar moeten we grote stappen vooruit zetten. In het voorjaar starten de werken op Linkeroever, een bouwaanvraag voor Oosterweel moet er later dit jaar liggen. “Of er na de verkiezingen in mei wel of geen andere politieke ploeg in Vlaanderen aantreedt? Dat is het minste van onze zorgen. De grootste kentering van de voorbije maanden is het engagement van alle betrokkenen bij het Toekomstverbond over een grondige modal shift. Maar ik ben ook bezorgd: we zullen moeten zien of Antwerpen groot en sterk genoeg is om de hoge ambities in te lossen.”

Burgerorganisaties

Ringland schenkt per 30 verkochte exemplaren van zijn boek een exemplaar weg aan andere burgerorganisaties in Vlaanderen. Iedereen kan daarvoor suggesties doen. Met de campagne ‘Boost betrokken burgers’ wil Ringland zijn ervaringen van de voorbije vijf jaar zo breed mogelijk delen. Iedereen kan via www.ringland.be organisaties opgeven die volgens hen voordeel kunnen doen met het boek: jeugdverenigingen, buurtcomités, scholen, ngo’s. Het eerste gratis boek ging zaterdag naar Filter Café Filtré, dat gezonde lucht wil in schoolomgevingen.