Ringland organiseert festival Jan Aelberts

16 april 2019

12u58 0 Antwerpen Ringland, de organisatie die ijvert voor de overkapping van de volledige Antwerpse Ring, organiseert op 5 mei een festival op het Conscienceplein.

Dat festival met de naam Radio Ringland moet, volgens de organisatie, de politici vlak voor de verkiezingen nog even wakkerschudden. Presentatie is in handen van Erika Van Tielen en de studenten van de AP Hogeschool. Er is live muziek, slam poetry en dans. Bert Embrechts en DJ 4T4 stellen het nieuwe Ringlandlied voor.

Het hele festival wordt live uitgezonden op Radio Stad. Afspraak vanaf 14 uur op het Conscienceplein.