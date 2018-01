Ringland gaat verplaatsingen burgers meten 02u31 0

Ringland start in mei met een nieuw wetenschappelijk burgeronderzoek, naar het voorbeeld van CurieuzeNeuzen. Op tweeduizend plaatsen in de stad werd in 2016 de hoeveelheid stikstofoxide gemeten. Nu wil de burgerbeweging nagaan hoe de Antwerpenaren zich verplaatsen.





Ringland stuurde gisteren een nieuwjaarsbrief uit. De actiegroep ziet enkele grote uitdagingen dit jaar. Eerst en vooral moet een volledige overkapping van de Ring boven aan de agenda blijven. Maar Ringland wil ook de lat hoger leggen dan een modal split van 50/50, waarbij er evenveel verplaatsingen te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer gebeuren als met de auto. "Een verhouding van 70/30 in het voordeel van de niet-autoverplaatsingen is mogelijk", luidt het. Om tot die modal shift te komen, start Ringland samen met wetenschappers een nieuw burgeronderzoek. Veel details krijgen we nog niet, maar het komt erop neer dat de deelnemers meten hoe mensen zich in hun straat en buurt verplaatsen. "Door dat jaar na jaar te blijven doen kunnen we zien hoe de modal split evolueert." De actiegroepen Ringland, stRaten-generaal en Ademloos hebben ook afgedwongen dat ze aan de werktafels rond Oosterweel, haventracé, Routeplan 2030 en overkapping telkens een covoorzitter leveren naast de vertegenwoordigers van de overheid. Dat is belangrijk voor het maatschappelijk draagvlak van alles wat nog moet worden beslist. De schop voor Oosterweel gaat in het najaar in de grond. (PHT)