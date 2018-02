Ringland bestelt twee extra overkappingsstudies CROWDFUNDING VOOR BENODIGDE 40.000 EURO DIETER LIZEN

17 februari 2018

02u42 0 Antwerpen Burgerbeweging Ringland houdt een financiële inzamelactie om twee extra studies te betalen. Die

moeten straks oplossingen aanbrengen voor twee knelpunten voor de volledige overkapping van de Ring. Met een volksfeest op de Groenplaats en een gratis bordspel viert de burgerbeweging vandaag trouwens haar vierde verjaardag.

Ringland gaat bij zijn achterban op zoek naar 40.000 euro en dat tegen half april. Dat geld is nodig om twee bijkomende studies te betalen die oplossingen moeten brengen voor twee knelpunten die nu een volledige overkapping in de weg staan.





Gevaarlijk transport

Ten eerste gaat het om een logische en veilige aansluiting van de Oosterweel-light (stedelijke Ringweg) op de noordelijke Ring. Ten tweede betreft het een onderzoek naar alternatieve routes voor explosieve transporten die over de Ring verlopen. Die gevaarlijke transporten mogen van Europa niet in een overkapte Ring verlopen, tenzij er om de 2 kilometer een opening van 150 meter wordt gelaten.





Met die studies wil Ringland druk blijven zetten op de overheid om de afspraken van het in maart 2017 gesloten Toekomstverbond na te komen: een zo groot mogelijke overkapping van de Ring, een stedelijke Ringweg (Oosterweel Light) voor lokaal verkeer die aansluit op de noordelijke Ring en het sturen van het doorgaand verkeer, via een noordelijk haventracé verder weg van de stad. Ook het natuurgebied aan het Noordkasteel zou volgens de akkoorden van het Toekomstverbond gered worden.





De studie moet uitwijzen of de geboorde tunnels een beter alternatief vormen voor een twintig rijstroken tellende verkeerswisselaar. "Die tunnels zijn volgens ons sneller en eenvoudiger te bouwen dan die 'Oosterweelknoop'. De extra kosten kunnen worden gerecupereerd door een snellere realisatie", meent Peter Vermeulen van Ringland.





Tunnelgaten

Over de gaten van 150 meter die om de 2 kilomter in de overkapte Ring moeten komen, maakt niet enkel Ringland zich zorgen. "We krijgen daar enorm veel vragen over van ongeruste bewoners. Niemand wil naast zo'n tunnelgat wonen, omdat die de verhoopte gezondheidswinst van een overkapping deels weer teniet zouden doen", zegt Vermeulen. "Wij denken dat er alternatieven bestaan voor het gevaarlijk transport over de Ring: kan dat niet over het water gebeuren bijvoorbeeld? We willen via die studie ook kijken hoe ze het in Europa bij gelijkaardige tunnelprojecten hebben aangepakt."





In elk geval dringt de tijd voor de fondsenwerving, want de resultaten van de nieuwe studies moeten opgenomen worden in het MER (milieueffectenrapport) over een volledige overkapping dat deze zomer wordt opgemaakt. "We hebben eerder al zeer succesvolle crowdfundingsacties gehouden, dus we zijn overtuigd dat 40.000 euro ophalen tegen april zal lukken", aldus Vermeulen.





Vierde verjaardag

Vandaag viert Ringland haar vierde verjaardag met een feest op de Groenplaats van 14 uur tot 17 uur met pannenkoeken en springkastelen. Daar kan je ook ineens het gloednieuwe bordspel vinden dat de organisatie op 100.000 exemplaren liet maken en wil verdelen, onder meer via scholen. "Het spel is een soort ganzenbord waarbij je je via verschillende vervoersmodi zo snel mogelijk moet verplaatsen in en rond Antwerpen", zegt Wietse Vermeulen van Ringland. "Bedoeling is kinderen en hun ouders te doen nadenken over hun eigen mobiliteit. Als we tegen 2030 het aandeel van het auto- en vrachtverkeer in onze verplaatsingen van 70 naar 50% willen terugdringen, moeten we dringend een tandje bijsteken. Daar willen we aan bijdragen".