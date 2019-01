Ringland, Ademloos en stRaten-generaal: “Stad mag niet op Oosterweel wachten met circulatieplan in de wijken” philippe truyts

07 januari 2019

11u20 0 Antwerpen De drie burgerbewegingen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal vinden het nieuwe bestuursakkoord niet ambitieus genoeg. Dat schrijven ze in een open brief aan het schepencollege en de gemeenteraad, die maandagavond wordt geïnstalleerd. Zo willen ze een snelle uitrol van een circulatieplan in de stadswijken binnen en buiten de Ring. Ze missen ook het perspectief van een volledige overkapping.

De actiegroepen geven ook goede punten. In het bestuursakkoord zien ze goede aanzetten voor de komende zes jaar. “We zijn tevreden dat het eerste hoofdstuk ‘Leefbare en mobiele stad’ voort bouwt op het Toekomstverbond, waar we fundamenteel toe hebben bijgedragen.”

“Hou sluipverkeer weg”

Maar het mag ambitieuzer, zo lezen we. “Het is absoluut noodzakelijk dat de stad een strategisch circulatieplan met slimme verkeerssturing uitwerkt vóór de grote werken voor Oosterweel en de overkapping effectief starten. Anders krijg je te veel sluipverkeer. De modal shift moet naar een verhouding van 60/40 in de voorstad en 70/30 in de kernstad (meer alternatief vervoer dus dan autogebruik, red.). Nu zijn de initiatieven die burgers aanmoedigen de auto vaker te laten staan té vrijblijvend. Er wordt geen duidelijke keuze gemaakt vóór het STOP-principe.”

De ontdieseling van de stad tegen 2030 komt volgens de burgerbewegingen ook te laat om de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie te halen. “En dan is er nog de overkapping. Als we samen een volledige overkapping van de Ring kunnen realiseren, kan Antwerpen in de top-3 komen van de leefbaarste steden in Europa.”