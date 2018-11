Ringfietspad krijgt drie meter hoge geluidsberm NBA

05 november 2018

18u00 0 Antwerpen Het veel gebruikte Ringfietspad wordt onder de Stenenbrug doorgetrokken en krijgt een hoge geluidsmuur. Een tijdelijk fietspad wordt ondertussen aangelegd.

Het Ringfietspad is één van de drukste fietspaden rond de stad. Om het fietsverkeer vlotter én veiliger te laten verlopen, wordt het Ringfietspad tussen de Luitenant Lippenslaan en de Stenenbrug heraangelegd en onder de Stenenbrug doorgetrokken. Tussen de Ring en het fietspad komt een groene geluidsberm van zo’n drie meter hoog. De werken zullen in verschillende fases plaatsvinden. Het Ringfietspad wordt op 6 november afgesloten, er wordt een omleiding voorzien via de Joe Englishstraat of het Singelfietspad. De dwarse parkeerplaatsen in de Joe Englishstraat worden tijdelijk omgevormd tot langsparkeerplaatsen. Dit zal een tweetal weken duren.

Daarna wordt een doorgang voor het werfverkeer gecreëerd, een aantal bomen zullen gerooid worden, een geluidsberm zal opgetrokken worden naast het fietspad. Er zal ook een nieuwe onderdoorgang gemaakt worden voor fietsers. Deze werken duren 10 maanden, fietsers zullen via een tijdelijk Ringfietspad kunnen rijden. De aannemer zal in deze periode ook ‘s nachts doorwerken. Vooral de aanvoer van grond voor de berm zal ‘s nachts plaatsvinden.