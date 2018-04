Ringfietspad breder en veiliger bij Silvertopblokken 17 april 2018

Het Ringfietspad in Antwerpen takt sinds kort aan op de Kolonel Silvertopstraat net voorbij de oversteekplaats aan de Jan De Voslei. Om het comfortabeler en veiliger te maken voor fietsers, gaat de stad het stukje fietspad tussen het Ringfietspad en de oversteekplaats verbreden tot drie meter. De werkzaamheden zouden nog dit jaar starten en in de lente van 2019 klaar zijn. Het drie meter brede fietspad in rood asfalt zal dan ook in beide richtingen mogen worden bereden. Tussen de rijbaan en het fietspad komt nog een veiligheidsstrook van 1 meter. Verder voorziet het plan dat het college vrijdag goedkeurde nog een voetpad tussen het fietspad en het pleintje voor de Silvertopblokken. De trappen en het muurtje rond dat plein verschuiven naar achter. (PHT)